Banco do Japão aumenta principal taxa de juros pela primeira vez em 17 anos

O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) e outros bancos centrais aumentaram os juros para conter a inflação provocada pela invasão russa da Ucrânia, em 2022.

O Banco do Japão, no entanto, optou por manter a taxa negativa, adotada como resposta às "décadas perdidas" de estagnação e de deflação no país. O aumento anterior da taxa aconteceu em 2007.

O aumento tornará os empréstimos mais caros para os consumidores e as empresas, assim o como o custo do serviço da dívida nacional do Japão, calculada em 260% do PIB, um dos níveis mais elevados do mundo.