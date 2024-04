Acidente com caminhão deixa seis mortos na Espanha, dois deles policiais

O motorista do caminhão depôs perante o juiz, que ordenou sua prisão provisória sem direito à fiança como suspeito de "seis supostos crimes de homicídio por imprudência e três crimes de lesões graves por imprudência", informou a Justiça espanhola em nota.

Pedro Carmona, do sindicato de guardas civis AUGC, disse à televisão pública TVE que o motorista "perdeu o controle" do caminhão e "colidiu com os veículos que estavam no ponto de controle".

Havia um segundo motorista no caminhão, que estava dormindo quando tudo aconteceu, acrescentou Carmona.