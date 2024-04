UE impõe sanções a 30 funcionários russos pela morte do opositor Navalny

Os países da União Europeia (UE) concordaram, nesta segunda-feira (18), em impor sanções a 30 funcionários russos por sua responsabilidade na morte do opositor do Kremlin Alexei Navalny, anunciou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.

"Concordamos em sanções para os responsáveis pelo assassinato de Navalny", disse o diplomata espanhol ao final de uma reunião em Bruxelas com os ministros das Relações Exteriores da UE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Navalny, o opositor mais proeminente do presidente russo, Vladimir Putin, morreu em 16 de fevereiro em uma prisão no Ártico russo.