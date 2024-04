Trump se diz a favor de proibir aborto após certo número de semanas de gestação

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (17) que apoia uma proibição federal do aborto após um certo número de semanas de gravidez, sem especificar quantas, e com exceções, deixando confusa sua posição sobre um importante tema de campanha eleitoral no país.

Trump declarou que "em breve" formularia uma proposta sobre o número de semanas a partir da qual uma proibição deveria ser implementada, ao falar no programa de televisão "MediaBuzz", da Fox News, depois de se tornar o candidato republicano para a disputa pela Casa Branca em novembro.

Os jornalistas interrogaram o ex-presidente sobre um artigo do The New York Times de fevereiro, segundo o qual ele havia dito a seus assessores que gostava da ideia de uma proibição nacional do aborto após as 16 semanas de gestação, com exceções para estupro, incesto ou saúde da mãe, mas que hesitava em abordar isso publicamente para não alienar votos.