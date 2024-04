Reeleição de Putin, aplaudida por aliados e criticada pelas potências ocidentais

"Sua reeleição reflete plenamente o apoio do povo russo", afirmou o presidente chinês Xi Jinping em uma mensagem a Putin, segundo o canal estatal CCTV.

Da China a Cuba, os aliados do presidente russo, Vladimir Putin, felicitaram o chefe de Estado por sua reeleição com 87,28% dos votos, em uma eleição muito criticada pelas potências ocidentais.

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou estar convencido de que "sob a liderança estratégica do presidente Xi Jinping e do presidente Putin, as relações entre China e Rússia continuarão progredindo".

Para o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, "Putin venceu a guerra e todo o conjunto do Ocidente" e "está marcando um longo caminho de reivindicação da nova Rússia para o mundo do equilíbrio".