Quatorze corpos são encontrados em área nobre da capital haitiana

Entre as casas saqueadas está a do juiz do Tribunal de Contas haitiano Pierre Volmar Demesyeux, que conseguiu escapar graças à intervenção policial, segundo uma pessoa próxima.

Mas as negociações para formar esse órgão de sete membros, distribuídos entre as principais forças políticas e o setor privado, foram atrasadas.

Na véspera, a diretora do Unicef, a agência da ONU para a infância, Catherine Russell, havia alertado para a catástrofe vivida no Haiti. "Muitas pessoas sofrem com a fome e desnutrição e não conseguimos fazer com que a ajuda de que precisam chegue até elas", declarou, em entrevista ao canal americano CBS. "É a pior situação já vista em décadas. É quase uma cena de 'Mad Max'. É o que parece."

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o número de deslocados na área metropolitana de Porto Príncipe aumentou 15% desde o começo do ano. Na capital, 160 mil pessoas não podem retornar às suas casas.

Os Estados Unidos evacuaram ontem 30 de seus cidadãos que ainda estavam no Haiti, em um voo fretado que partiu de Cabo Haitiano e pousou na Flórida, indicou o Departamento de Estado.