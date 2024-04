Polícia argentina reprime protestos de organizações sociais contra ajuste de Milei

Milhares de manifestantes de diferentes organizações sociais exigiram nesta segunda-feira (18) na Argentina que a entrega de alimentos aos restaurantes comunitários públicos seja restabelecida. Em Buenos Aires, houve incidentes com a polícia.

Os 500 cortes convocados em todo o país começaram na manhã de hoje. Nas proximidades de dois acessos à capital, houve choques com as forças de segurança, que terminaram com manifestantes, jornalistas e efetivos feridos.

"A fome é terrível. Viemos aqui reclamar porque há quatro meses não nos entregam a mercadoria nos restaurantes populares e as crianças estão precisando", disse María Medina, da organização de esquerda Polo Obrero.