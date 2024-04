Petróleo sobe após novos ataques contra refinarias russas

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 1,81% para 86,89 dólares.

Um novo ataque com drones provocou o incêndio de uma refinaria no sul da Rússia, na província de Krasnodar, indicaram as autoridades regionais no domingo.

O Exército russo afirmou ter derrubado 35 drones ucranianos durante a noite em diferentes províncias, incluindo a de Moscou, um número particularmente alto.

No sábado, uma refinaria pegou fogo em Samara, a cerca de 1.000 km da fronteira com a Ucrânia, após um ataque com drones.