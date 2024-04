Leste de Cuba tem protesto em meio a apagões e escassez de alimentos Crédito: Agência Brasil

Centenas de pessoas participaram na segunda maior cidade de Cuba, Santiago, de um raro protesto público nesse domingo (17), de acordo com relatos oficiais e a rede social. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pediu diálogo em uma "atmosfera de tranquilidade e paz". Os manifestantes em Santiago saíram às ruas com gritos de "energia e comida", de acordo com vídeos postados nas redes sociais. Os apagões em alguns lugares se estenderam por 18 horas ou mais por dia, colocando em risco os alimentos congelados e aumentando as tensões na ilha. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cuba entrou em uma crise econômica sem precedentes desde a pandemia de covid-19, com grande escassez de alimentos, combustível e medicamentos. Isso provocou êxodo recorde de mais de 400 mil pessoas, que migraram para os Estados Unidos.

Díaz-Canel confirmou o protesto em Santiago na plataforma X, logo após o fim da manifestação. "Várias pessoas expressaram sua insatisfação com a situação do serviço elétrico e da distribuição de alimentos", disse Díaz-Canel. "A disposição das autoridades do Partido, do Estado e do Governo é atender às reclamações do nosso povo, ouvir, dialogar, explicar os diversos esforços que estão sendo realizados para melhorar a situação, sempre em uma atmosfera de tranquilidade e paz." Díaz-Canel também afirmou que "terroristas" dos Estados Unidos estavam tentando fomentar novas revoltas.

"Esse contexto será aproveitado pelos inimigos da Revolução para fins de desestabilização", disse ele no X. A polícia chegou a Santiago para "controlar a situação" e "evitar a violência", de acordo com relato publicado na rede social pela estatal CubaDebate. Não ficou claro se alguém havia sido preso durante o protesto. Beatriz Johnson, representante do Partido Comunista de Santiago, disse que os manifestantes foram "respeitosos" e ouviram "atentamente" as explicações do governo sobre a escassez de alimentos e eletricidade. Vídeos nas mídias sociais sugerem que a manifestação foi pacífica. A capital cubana e locais periféricos pesquisados pela Reuters pareciam calmos no fim da noite de ontem. A Reuters não pôde confirmar imediatamente a veracidade de vídeos nas mídias sociais de supostos protestos em outras cidades cubanas.