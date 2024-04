'Humanidade não pode sobreviver a sequência de Oppenheimer', alerta chefe da ONU

"Estamos reunidos em um momento em que as tensões geopolíticas e a desconfiança elevaram o risco de guerra nuclear ao seu nível mais alto em várias décadas", reiterou António Guterres em uma reunião do Conselho de Segurança sobre a não proliferação nuclear organizada pelo Japão.

Mas "a humanidade não pode sobreviver a uma sequência de Oppenheimer. Todas estas vozes, todos estes avisos, todos estes sobreviventes imploram ao mundo para se afastar do precipício" do qual se aproxima.

Em um momento em que o Conselho de Segurança da ONU nunca esteve tão dividido, Guterres apelou ao "reconhecimento de que só trabalhando juntos poderemos erradicar o risco de um holocausto nuclear".

Neste contexto, a embaixadora dos EUA, Linda Thomas-Greenfield, anunciou que trabalha com o Japão em um projeto de resolução do Conselho "reafirmando as obrigações" dos signatários do Tratado do Espaço Sideral de 1967 e pedindo que não haja "desenvolvimento de armas nucleares ou de nenhuma outra arma de destruição em massa projetada especificamente para a sua colocação em órbita".

O espaço "deve continuar sendo um lugar livre de armas nucleares", disse a ministra das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa.

Ela também anunciou a criação de um grupo de "amigos" para apoiar as negociações sobre um tratado que proíbe a produção de material fissionável para armas nucleares (conhecido como tratado de "corte").

Os Estados Unidos e a França indicaram que se juntarão a este grupo de "amigos".