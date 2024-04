Harris falará sobre migração com presidente da Guatemala na Casa Branca

Em uma tentativa de reduzir o número de migrantes que chegam da América Central através da fronteira com o México, o presidente americano, Joe Biden, propôs em 2021 uma estratégia de "causas profundas" para a migração que abrange "segurança civil, boa governança, direitos humanos e proteções trabalhistas, violência de gênero e oportunidades econômicas".

Harris, que lidera os esforços para combater o fluxo maciço de migrantes, examinará com Arévalo como podem aliviar os fatores que promovem a "migração irregular do norte da América Central", disse a Casa Branca em um comunicado.

Esta estratégia atribui grande importância à colaboração entre o governo e as empresas privadas para gerar emprego nos países de onde parte a migração.

Por este motivo, Harris aproveitou a visita de Arévalo para convocar uma reunião com líderes do governo, do setor privado e da sociedade civil como parte da "Centroamérica Adelante", a aliança público-privada que mobilizou mais de 4,2 bilhões de dólares (21 bilhões de reais na cotação atual), afirma o comunicado.

A reunião entre Harris e Arévalo, a primeira oficial do presidente guatemalteco nos Estados Unidos após a sua posse em janeiro, ocorre antes de uma cúpula regional sobre migração prevista na Guatemala em abril.