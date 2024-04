Governo do Afeganistão denuncia bombardeios paquistaneses que deixaram oito mortos

Oito pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira em bombardeios paquistaneses em duas províncias do Afeganistão próximas da fronteira, anunciou o porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid.

O Afeganistão "condena com veemência os ataques" e denuncia a "violação da soberania" do país, completou o porta-voz.

O Paquistão afirma que grupos armados, como os talibãs paquistaneses do Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), executam ataques planejados em território afegão, através de uma fronteira porosa.

Os ataques desta segunda-feira aconteceram dois dias após uma ação de homens armados contra sete soldados no noroeste do Paquistão, no distrito do Waziristão do Norte, perto da fronteira com o Afeganistão.

O presidente paquistanês, Asif Ali Zardari, atribuiu o ataque a "terroristas" e prometeu que Islamabad responderia com "firmeza, independente do autor e do país de procedência".

