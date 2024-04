Gangues atacam área nobre da capital haitiana onde corpos foram encontrados

Horas antes de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação no Haiti, e à espera de que se finalize a formação de um conselho presidencial de transição, os grupos criminosos voltaram a dar mostras de seu poder na capital.

A partir do amanhecer, homens armados passaram a espalhar o terror em Laboule e Thomassin, dois bairros dessa área, onde atacaram um banco, um posto de gasolina e residências, segundo moradores. "Chegaram encapuzados em seus carros, motos e em sua própria ambulância, e massacraram a população de Pétion-Ville", contou Vincent Jean Robert.

Entre as casas saqueadas está a do juiz do Tribunal de Contas haitiano Pierre Volmar Demesyeux, que conseguiu escapar graças à intervenção policial, segundo uma pessoa próxima. O país sofre uma onda de violência desde o começo do mês, quando gangues se aliaram para atacar locais estratégicos de Porto Príncipe, em um desafio ao primeiro-ministro, Ariel Henry.

Muito questionado tanto no Haiti quanto pela comunidade internacional, Henry anunciou em Porto Rico sua renúncia, há uma semana, e a criação de um conselho presidencial de transição. Mas as negociações para formar esse órgão de sete membros, distribuídos entre as principais forças políticas e o setor privado, atrasaram.