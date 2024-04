Fortaleza cai no grupo do Boca na Sul-Americana; Corinthians vai enfrentar Argentinos Juniors

O atual vice-campeão Fortaleza fará contra o Boca Juniors uma das partidas de destaque da fase de grupos da Copa Sul-Americana-2024, segundo sorteio realizado nesta segunda-feira (18) pela Conmebol em Assunção. O tricolor cearense, que perdeu a final do torneio em 2023 para a LDU, terá pela frente o Boca, bicampeão da Sul-Americana, no Grupo D junto com o boliviano Nacional Potosí e o paraguaio Sportivo Trinidense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Outra partida marcante da fase de grupos será entre Corinthians e Argentinos Juniors pelo Grupo F, que também terá o uruguaio Racing e o Nacional do Paraguai.

No grupo B, o Cruzeiro vai enfrentar o chileno Unión La Calera, a Universidad Católica do Equador e o Alianza da Colômbia. Já o Inter, no grupo C, terá pela frente o equatoriano Delfín, o argentino Belgrano e o boliviano Real Tomayapo. O Athletico-PR está na chave E, com o Danubio do Uruguai, o Sportivo Ameliano do Paraguai e o venezuelano Rayo Zuliano.

O Grupo G, do Cuiabá, tem como cabeça de chave o Lanús da Argentina, além do venezuelano Metropolitanos e do Deportivo Garcilaso, do Peru. E o Bragantino, no grupo H, vai enfrentar Racing (Argentina), Coquimbo Unido (Chile) e Sportivo Luqueño (Paraguai). Os oito grupos, formados pelas 32 equipes classificadas, ficaram assim: Grupo A Defensa y Justicia (ARG)

Independiente de Medellín (COL) Univ. César Vallejo (PER) Always Ready (BOL)