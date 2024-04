Ex-goleiro argentino tem medalha de campeão do mundo roubada em Buenos Aires

O ex-goleiro Ubaldo Fillol, destaque da seleção da Argentina que foi campeã da Copa do Mundo de 1978, teve seu apartamento invadido e a medalha de ouro que recebeu pelo título roubada.

Fillol, considerado um dos melhores goleiros argentinos da história e decisivo no primeiro mundial da 'Albiceleste', teve primeiro a chave de seu carro furtada enquanto jantava em um restaurante no bairro de Floresta, em Buenos Aires. Ao sair do local, deu falta de seus documentos e das chaves de casa.

Quando chegou em seu apartamento, encontrou com tudo revirado e percebeu que a medalha do título do Mundial de 1978, o mais importante de sua carreira, tinha sido levada.