Enner Valencia é cortado da seleção do Equador para amistosos com Guatemala e Itália

O atacante Enner Valencia, do Internacional, foi cortado da seleção do Equador para os amistosos contra Guatemala e Itália nos próximos dias, anunciou a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) nesta segunda-feira (18).

Valencia, de 34 anos, sofreu um trauma no pé direito no empate sem gols do Inter com o Juventude no domingo, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho.

A FEF não informou um substituto para os jogos contra Guatemala, na próxima quinta-feira, e Itália, três dias depois, ambos na Red Bull Arena de Nova Jersey (Estados Unidos).