Elon Musk afirma que seu consumo de ketamina beneficia investidores

Quando perguntado se seu uso de ketamina poderia afetar a opinião dos investidores, respondeu: "Tivemos o carro mais vendido do mundo no ano passado. Assim que, do ponto de vista dos investidores, se tomo algo, deveria continuar tomando."

Musk, que dirige SpaceX e Tesla e é proprietário da rede social X, negou que abusasse de ketamina e disse que consumia "uma pequena dose uma vez a cada duas semanas ou algo assim".

Ele assinalou não acredita ter "depressão prolongada", mas um "estado químico negativo".