Coreia do Sul afirma que o Norte enviou 7 mil contêineres com armas à Rússia

A Coreia do Norte enviou cerca de 7 mil contêineres com armas para a Rússia para a sua ofensiva na Ucrânia desde julho, disse o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Shin Won-sik, nesta segunda-feira (18).

A Rússia e a Coreia do Norte estão sujeitas a uma série de sanções internacionais; Moscou pela invasão da Ucrânia e Pyongyang pelos testes de armas nucleares.

Os seus líderes, Vladimir Putin e Kim Jong Un, realizaram uma cúpula na Rússia em setembro, e os Estados Unidos afirmaram depois que Pyongyang tinha começado a fornecer armas a Moscou.