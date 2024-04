Coreia do Norte retoma testes de mísseis, ampliando tensões com rivais após exercício militar

A Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos de curto alcance em direção às suas águas na manhã desta segunda-feira, 18, disseram países vizinhos, dias após o fim dos exercícios militares anuais realizados pela Coreia do Sul pelos EUA.

O Ministério da Defesa do Japão disse que a Coreia do Norte disparou três mísseis. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse numa sessão parlamentar que os mísseis norte-coreanos pousaram nas águas entre a Península Coreana e o Japão, todos fora da zona econômica exclusiva do Japão, e que não foram relatados danos ou feridos.

Os militares da Coreia do Sul disseram que também detectaram "vários" supostos lançamentos balísticos de curto alcance pela Coreia do Norte na manhã desta segunda-feira. Eles chamaram os lançamentos de "clara provocação" que ameaça a paz na Península Coreana, e afirmaram que a Coreia do Sul manterá a prontidão para repelir qualquer provocação da Coreia do Norte, com base na sua sólida aliança militar com os Estados Unidos.