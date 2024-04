Coreia do Norte dispara mísseis balísticos durante visita de Blinken a Seul

A Coreia do Norte disparou nesta segunda-feira (18) vários mísseis balísticos de curto alcance, que segundo analistas foram uma operação para chamar a atenção no momento em que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, visita Seul. As Forças Armadas da Coreia do Sul informaram durante a manhã que detectaram o lançamento de "múltiplos mísseis balísticos de curto alcance" que voaram quase 300 km antes de cair no Mar do Japão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos compartilhando informações relevantes com os Estados Unidos e o Japão e permanecemos em alerta", afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em um comunicado.

O Japão também confirmou o lançamento, e seu serviço de Guarda Costeira indicou que um aparato teria caído no mar. O lançamento do míssil norte-coreano coincide com a visita de Blinken a Seul para participar na terceira Cúpula pela Democracia, uma iniciativa do presidente Joe Biden. Após uma reunião com o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, Blinken disse que o seu país "condena o (...) lançamento de mísseis balísticos por parte da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) e reafirma o forte compromisso dos Estados Unidos com a segurança da Coreia do Sul", segundo seu porta-voz Matthew Miller.