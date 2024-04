Combates entre Israel e Hamas perto do maior hospital de Gaza

O Exército de Israel iniciou uma operação nesta segunda-feira (18) no maior hospital da Faixa de Gaza e em suas imediações. Testemunhas relataram ataques aéreos e a presença de tanques perto do complexo médico, onde milhares de civis estão refugiados. A operação no hospital Al Shifa, na cidade de Gaza (norte), acontece de modo paralelo aos esforços para alcançar uma trégua na guerra entre Israel e Hamas, que começou há mais de cinco meses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O diretor do serviço de inteligência israelense, o primeiro-ministro do Catar e funcionários de alto escalão do governo do Egito devem se reunir em Doha para dar prosseguimento às negociações, informou uma fonte que acompanha as conversações.

A guerra começou em 7 de outubro, com o ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, onde os combatentes do grupo assassinaram 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números divulgados pela autoridades israelenses. Os milicianos islamistas também sequestraram mais de 250 pessoas, entre israelenses e estrangeiros. Israel afirma que 130 continuam retidos em Gaza, incluindo 33 que teriam sido mortos. Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas que considera como um grupo terrorista, assim como Estados Unidos e União Europeia.

O Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo movimento islamista, afirma que a ofensiva israelense matou 31.726 pessoas no território palestino até o momento, incluindo 81 nas últimas 24 horas. O Exército israelense anunciou nesta segunda-feira que 250 soldados morreram desde o início da ofensiva terrestre em Gaza, em 27 de outubro, o último deles durante a operação em Al Shifa. "A operação é baseada em informações sobre o uso do hospital por terroristas de alto escalão do Hamas", afirmou o Exército, que pediu à população civil que abandone "imediatamente" a área do hospital Al Shifa, siga para a estrada da costa em direção ao sul, "até a zona humanitária de Al Mawasi". Os combates começaram durante a madrugada nas imediações do hospital, onde o Exército efetuou uma operação em 15 de novembro. Desde o início da guerra, o Exército israelense executou operações em diversos hospitais do território palestino, sob a acusação de que o Hamas utiliza as instalações médicas como centros de comando.

Testemunhas confirmaram à AFP "operações aéreas" no bairro de Al Rimal, onde fica o hospital. Alguns moradores afirmaram que "mais de 45 tanques e veículos blindados de transporte de tropas israelenses" entraram na área. "Os soldados identificaram terroristas atirando contra eles a partir de vários edifícios do hospital. Os soldados responderam aos terroristas e atingiram vários deles", afirmou o Exército. O hospital funciona com capacidade mínima e com uma equipe reduzida. Menos de um terço dos hospitais do território, cercado e à beira da fome, estão em funcionamento, mas apenas de maneira parcial, segundo a ONU.