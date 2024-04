Acordo editorial dá novo fôlego à Sports Illustrated

A revista Sports Illustrated (SI), uma instituição do jornalismo americano, ganhou fôlego após um acordo de "parceria de longo prazo" com uma nova editora, anunciaram as partes envolvidas nesta segunda-feira (18).

A Sports Illustrated passou por várias mãos nos últimos anos, com a deterioração da sua trajetória comercial. A revista e sua matriz, Time Inc, foram separadas do império Time Warner em 2014 e compradas pelo grupo de imprensa Meredith Corporation em 2018. No ano seguinte, a SI foi vendida para a Authentic Brands.

Lançada em 1954, a revista foi a primeira a alcançar 1 milhão de exemplares vendidos em uma semana. No começo dos anos 1990, chegou a 3,5 milhões, e publica atualmente 1 milhão de exemplares.