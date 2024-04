Tráfico põe Argentina e Chile na rota do crime

A América Latina tem 8% da população mundial, mas concentra 29% das mortes violentas, segundo o levantamento mais recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Unodc), de 2023. Mesmo Argentina e Chile, que mantêm taxas de homicídios bem abaixo da média regional, têm focos de violência ligadas às gangues e rotas do narcotráfico. "Não há nenhum país que esteja isento do aumento dos mercados ilegais na região", afirma a pesquisador Lucía Dammert, uma das autoras do estudo Por que há tanta violência homicida na América Latina?, publicado este ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mais de 117 mil pessoas foram assassinadas na América Latina e Caribe em 2023, segundo o InSight Crime, que investiga o crime organizado na região. O número já supera o estimado de mortos na Ucrânia, que está em guerra há dois anos, e tende a ser ainda maior, porque os dados mais recentes ainda não estão disponíveis em vários países.

"Os homicídios estão vinculados a cobranças de dívidas, acertos de contas, situação típica dos mercados ilegais ligados a organizações criminosas regionais", afirma Dammert, destacando que não há uma organização central que controle o crime na região. "Pelo contrário, parece haver uma rede flexível de conexões entre gangues em várias cidades", disse. CHILE Países que antes eram exemplo de segurança entraram na rota do crime. Esta semana, o Ministério Público do Chile concluiu que o Trem de Aragua, grupo criminoso da Venezuela, está por trás do assassinato de Ronald Ojeda, ex-militar crítico ao regime de Nicolás Maduro, sequestrado em Santiago. Dias depois, o corpo foi encontrado dentro de uma mala.

A capital chilena tem uma taxa de 10 homicídios por cada 100 mil habitantes, o dobro da média nacional (4,7 por 100 mil, bem abaixo da média na América Latina). Mas foi no norte do país que a violência acendeu o alerta. Situada na fronteira com Bolívia e Peru, a região de Arica é considera uma rota estratégica para a passagem de maconha e cocaína, e se viu invadida nos últimos anos por facções de outros países, como o Trem de Aragua. Palco da disputa pelo controle de rotas, a região registrou, em 2022, a maior taxa de homicídios do Chile: 17 por 100 mil habitantes. Diante da crise, autoridades reforçaram a segurança e celebraram uma redução de homicídios no ano seguinte, mas faltam dados consolidados de 2023 para estabelecer uma comparação mais precisa. ARGENTINA Assim como o Chile, a Argentina tem índices de mortes violentas mais parecidos com a média global e bem abaixo dos padrões da América Latina. Mas Rosário, cidade de Lionel Messi, foge à regra, com o recorde de 24 homicídios por 100 mil habitantes, em 2023. A crise se arrasta há uma década, apesar de melhorias pontuais. A explicação, afirma Marco Iazzetta, professor de ciências políticas e pesquisador de violência na Universidade Nacional de Rosário, é o que ele chama de "crime desorganizado". "A fragmentação criminal em Rosário é evidente com muitos grupos, gangues e bandos, mas não se assemelha ao que acontece em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui, são pequenos grupos locais, dedicados principalmente ao tráfico de drogas, sem uma hegemonia clara entre eles. Não houve nenhum grupo que tenha conseguido impor o seu domínio sobre os outros ou estabelecer regras de divisão de território", afirma.