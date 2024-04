Nos EUA, atirador deixa dois mortos e cinco feridos em Washington

Todas as vítimas são adultos, disse ele.

As cinco pessoas feridas foram levadas para hospitais locais, disse Jeffrey Carroll, chefe assistente executivo do Departamento de Polícia Metropolitana.

Um atirador deixou dois mortos e cinco feridos neste domingo, 17, em Washington, capital dos Estados Unidos. O crime aconteceu por volta das 3 horas, pelo horário local, no bairro de Shaw.

A polícia não forneceu imediatamente detalhes sobre as circunstâncias dos tiros ou as condições dos feridos.

A chefe de polícia Pamela Smith pressionou os legisladores a aprovarem legislação que fortaleceria as penas para crimes com armas de fogo na capital do país./ AP