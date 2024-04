Netanyahu rebate críticas e diz que seguirá com operação em Rafah apesar de pressão

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, rebateu neste domingo, 17, as críticas que vêm dos Estados Unidos, seu principal aliado, pela guerra em Gaza. E prometeu que seguirá com a operação em Rafah, mesmo com os alertas da comunidade internacional contra a ofensiva na cidade que abriga mais de 1 milhão de palestinos deslocados pelo conflito.

"Nenhuma pressão internacional nos impedirá de alcançar todos os objetivos da nossa guerra", disse ele em reunião do governo. "Atuaremos em Rafah, vai levar algumas semanas, mas vai acontecer", reforçou.

Em declarações separadas à imprensa norte-americana, Netanyahu respondeu ao líder democrata no Senado, Chuck Schumer, que o chamou de "obstáculo para paz" e pediu novas eleições em Israel num duro discurso, que refletiu o descontentamento no partido do presidente dos EUA, Joe Biden, com o drama humanitário em Gaza.