Napoli arranca empate e interrompe série de vitórias da Inter; Juve tropeça com Genoa

A líder Inter de Milão teve sua série de dez vitórias seguidas no Campeonato Italiano interrompida pelo empate em 1 a 1 com o Napoli neste domingo (17), no último jogo da 29ª rodada, em San Siro.

Matteo Darmian abriu o placar para os 'nerazzurri' pouco antes do intervalo (43'), mas na reta final o time napolitano chegou ao empate com um gol de cabeça do zagueiro brasileiro Juan Jesus (81').

Apesar do tropeço, a Inter continua com uma vantagem muito confortável na liderança e cada vez mais próxima do título.