Medvedev vence Paul e vai enfrentar Alcaraz na final de Indian Wells

O tenista russo Daniil Medvedev, número 4 do mundo, venceu o americano Tommy Paul (17º) no início da madrugada deste domingo (17) e vai disputar a final do Masters 1000 de Indian Wells com o espanhol Carlos Alcaraz (2º).

Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 7-6 (7/3) e 6-2, em duas horas e 23 minutos.

Paul, que tentava chegar a sua primeira final de Masters 1000, esteve perto da vitória, mas sofreu uma torção no tornozelo no tie break do segundo set e continuou na partida no sacrifício.