Leverkusen vence Freiburg e volta a abrir 10 pontos sobre o Bayern

O Bayer Leverkusen se aproximou ainda mais do seu primeiro título do Campeonato Alemão ao derrotar o Freiburg (9º) por 3 a 2 neste domingo (17), pela 26ª rodada.

A oito jogos do fim do campeonato, a vitória recoloca o Leverkusen dez pontos à frente do Bayern de Munique (2º), depois de o time bávaro ter diminuído provisoriamente a distância com a vitória sobre o lanterna Darmstadt por 5 a 2 no sábado.

Mas essa dose de pressão foi bem administrada pelo líder, que com chegou a 38 jogos sem perder, levando em conta todas as competições.