Kane viaja à Inglaterra para tratar lesão no tornozelo

O atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, vai tratar a lesão que sofreu no tornozelo com os médicos da seleção da Inglaterra em "estreita" consulta com o departamento médico do clube bávaro, anunciou neste domingo o atual campeão da Alemanha.

Kane ficará no centro de treinamento dos 'Three Lions' antes dos amistosos contra Brasil (23 de março) e Bélgica (26 de março) em Wembley.

No sábado, depois de marcar um dos gols da vitória do Bayern sobre o Darmstadt por 5 a 2, o capitão e maior artilheiro da seleção inglesa deixou o campo após sentir o tornozelo esquerdo.