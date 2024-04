Coreia do Norte dispara 'míssil balístico não identificado', segundo imprensa

A Coreia do Norte disparou nesta segunda-feira (18, noite de domingo no Brasil) um novo míssil balístico "não identificado", informou a imprensa sul-coreana citando as forças armadas de Seul.

"A Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado" no mar do Japão, relatou a agência de notícias Yonhap citando o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, sem fornecer mais detalhes sobre o lançamento.

