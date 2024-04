Cidadã russa sequestrada no nordeste do México é libertada

Uma mulher russa que estava viajando pelo nordeste do México e teria sido sequestrada foi libertada, anunciaram a embaixada e as autoridades do estado de Tamaulipas neste domingo (17).

A mulher, cuja identidade não foi revelada, "foi libertada sem pagar aos sequestradores o resgate solicitado" e permanece na delegacia da cidade de Reynosa (Tamaulipas), fronteiriça com os Estados Unidos, segundo detalhes da delegação diplomática em uma mensagem no X.

Ela foi resgatada por pessoal da unidade de combate ao sequestro do Ministério Público de Tamaulipas por volta das 23h00 locais de sábado, informou a Assessoria de Segurança estadual em suas redes sociais.