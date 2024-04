Barcelona vence Atlético de Madrid e assume vice-liderança do Espanhol

O Barcelona assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol com uma grande vitória sobre o Atlético de Madrid por 3 a 0 neste domingo (17), no estádio Metropolitano, no jogo que fechou a 29ª rodada.

O protagonista do duelo foi o polonês Robert Lewandowski, autor do segundo gol do Barça no início do segundo tempo (47'), e que deu as assistências para João Félix abrir o placar (38') e Fermín López fazer o terceiro (54').

"Foi um jogo ideal da nossa filosofia. Tudo o que trabalhamos saiu perfeito", avaliou o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, que foi expulso pelo árbitro ainda no primeiro tempo por reclamação.