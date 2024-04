Ativistas ambientais interrompem brevemente a Maratona de Roma

Três ativistas ambientais do grupo Last Generation interromperam brevemente a Maratona de Roma neste domingo, antes de serem detidos e levados pela polícia a uma delegacia, disse o grupo em um comunicado.

"Esta manhã, às 09h locais [5h em Brasília], três cidadãos (...) interromperam a passagem da Maratona de Roma. A polícia municipal interveio às 09h10, deslocou os manifestantes para a margem da rua e depois levou-os à delegacia", indica o comunicado.

O grupo denunciou "um inverno marcado por anomalias com temperaturas que chegam aos 25ºC em algumas áreas" e teme uma primavera e um verão no norte de Itália com "mortes no trabalho devido ao calor, mortes nas cidades porque são inabitáveis".