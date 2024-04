Ao menos 21 mortos em acidente de ônibus no Afeganistão

Pelo menos 21 pessoas morreram e 11 ficaram feridas no sul do Afeganistão neste domingo, quando um ônibus colidiu com um caminhão-tanque e uma motocicleta, disse uma autoridade provincial.

"Nesta manhã, 21 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um acidente rodoviário entre um ônibus, um caminhão-cisterna e uma moto" na província de Helmand, no sul do país, disse à AFP o porta-voz do governador, Mohammad Qasim Riyaz.