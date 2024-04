Um advogado e seu cachorro impulsionam o 'plogging' a favor da reciclagem no Chile

Ainda não amanheceu, mas Gonzalo Chiang e seu cachorro já estão recolhendo lixo no maior parque de Santiago do Chile, em uma cruzada individual para promover o "plogging" em um país que recicla menos que a média na América Latina. Chiang, um advogado de 38 anos, aproveita há mais de dois anos o passeio matinal de Sam, um border collie, para realizar essa prática surgida na Suécia em 2016. O termo deriva da palavra 'plocka', que significa recolher em sueco, e 'jogging', que em inglês significa trote, uma corrida mais leve. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Embora seja popular em várias partes do mundo, Chiang e Sam se apresentam como pioneiros do "plogging" no Chile, uma das economias mais competitivas da América Latina, em plena transição para energias limpas, mas em dívida com a gestão de resíduos.

"Do cotidiano, como o passeio diário do cachorro, (...) podem surgir grandes diferenças a partir de hábitos e da ação individual", e "podem ter impacto" na preservação do meio ambiente, assegura o advogado. Dos resíduos não perigosos, o Chile recicla apenas 3,1%, abaixo da média de 4,4% na região, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

Chiang mantém um registro que compartilhou em suas redes: em 110 semanas caminhou ou trotou 4.126 km e recolheu 19.071 e 8.512 latas para reciclagem. Suas estatísticas incluem o material que ele retira do chão após cada jornada no Cerro San Cristóbal, com 720 hectares e considerado o maior pulmão de Santiago, também conhecido como Parque Metropolitano (Parquemet). Ele realiza quatro caminhadas por semana, cada uma com duas horas de duração, entre as seis e oito da manhã. Ele recolhe o lixo com um bastão com pinça e o coloca em dois sacos que carrega em uma mão. O restante vai para a alforje usada por Sam, treinado para carregar garrafas e latas. "O objetivo (da contagem) é deixar um testemunho (...) de uma maneira concreta, de qual é o impacto que se pode gerar a partir da vida cotidiana para tentar melhorar o que é de todos", ele assegura. Inspirado no nome de seu animal de estimação, Chiang incentiva no Instagram, X e TikTok o "Sambombazo Project", para promover o plogging, como uma contribuição pessoal para a preservação do meio ambiente.

Mais do que os já populares dias coletivos de limpeza de praias ou margens de lagos, Chiang quer reforçar sua mensagem a favor da ação individual. E nisso, Sam tem sido o principal aliado. "Exercitar com o Sam é algo que me diverte muito, mas ele atrai muito mais atenção do que eu, porque ele é muito mais amigável com as crianças, 'pega' muito mais", reconhece. Sua popularidade levou à utilização de sua imagem em 2022 em um guia ilustrado para promover a coleta de resíduos, onde ele é mencionado como o "super-herói do Parquemet".