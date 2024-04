Russos votam no segundo dia da eleição destinada a dar mais seis anos de poder a Vladimir Putin

Os eleitores de toda a Rússia estão votando neste sábado, 16, no segundo dia de uma eleição marcada para formalizar mais seis anos de poder para o presidente Vladimir Putin, que não enfrenta adversários sérios depois de esmagar a oposição política ao longo de seus quase 25 anos de governo.

A eleição ocorre no contexto de uma repressão implacável que sufocou os meios de comunicação independentes e grupos de direitos humanos proeminentes. O mais agressivo inimigo de Putin, Alexei Navalni, morreu em uma prisão no Ártico em fevereiro, e outros críticos estão na prisão ou no exílio.

Putin, de 71 anos, enfrenta três rivais simbólicos de partidos amigos do Kremlin, que se abstiveram de qualquer crítica a ele ou à invasão da Ucrânia. Putin classificou a guerra na Ucrânia, agora em seu terceiro ano, como uma batalha existencial contra os Estados Unidos e outras potências ocidentais empenhadas em destruir a Rússia.