Prefeito que buscava reeleição no oeste do México é assassinado

O prefeito de um município do estado mexicano de Jalisco (oeste) que buscava a reeleição foi assassinado na noite de sexta-feira (15), informou a procuradoria estadual, em meio a uma onda de agressões contra aspirantes a cargos locais.

Trata-se de Humberto Amezcua, prefeito do município de Pihuamo (sul de Jalisco), que havia pedido licença do cargo para concorrer à reeleição como candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI) nas eleições de 2 de junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Procuradoria (...) está conduzindo investigações para capturar o responsável pela morte do prefeito licenciado do município de Pihuamo", afirmou a instituição em comunicado divulgado quase à meia-noite de sábado.