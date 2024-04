Polícia dos EUA mantém cercado em Nova Jersey o suspeito de três assassinatos

As vítimas foram sua madrasta, de 52 anos, e sua irmã, de 13.

Depois, ele roubou um veículo utilitário no estacionamento de uma loja próximo a um homem de 44 anos e cruzou a fronteira estadual até a vizinha Trenton, em Nova Jersey, onde permanece escondido em uma casa, cercado por policiais que tentam estabelecer contato com ele.

Em seguida, o suspeito dirigiu-se a outra residência próxima, onde atirou e matou uma mulher com quem tem dois filhos, antes de usar a coronha de seu rifle para golpear a mãe da mulher.

Três pessoas conseguiram se esconder "enquanto ele percorria a casa procurando por elas", disse a promotora do condado de Bucks, Jennifer Schorn, aos repórteres.

As pessoas na residência naquele momento "foram evacuadas com sucesso sem ferimentos", disse a tenente-detetive Lisette Ríos, do departamento de polícia de Trenton.

Ela acrescentou que acredita-se que o suspeito, descrito pela polícia como "extremamente perigoso", esteja armado com um rifle de assalto AR-15.

Devido ao fato de o homem ter atravessado fronteiras estaduais, as autoridades federais, incluindo o FBI, estão colaborando no caso, acrescentou Whitney.

arb/bbk/md/dg/arm/gc/ic