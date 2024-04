Polícia do Haiti ataca reduto de gangue liderada por 'Barbecue'

A Polícia Nacional do Haiti realizou uma operação no reduto da gangue liderada por Jimmy Chérizier, o "Barbecue", nos arredores de Porto Príncipe, na qual várias pessoas morreram, informou neste sábado um porta-voz do sindicato da polícia.

A operação, que ocorreu na sexta-feira à tarde, foi realizada por várias unidades da Polícia Nacional no distrito de Bas Delmas e tinha como objetivo desbloquear uma via, afirmou Lionel Lazarre, coordenador do Sindicato Nacional da Polícia Haitiana (Synapoha).

Uma fonte da Autoridade Portuária Nacional também indicou à AFP que a polícia estava tentando recuperar o controle do principal terminal de Porto Príncipe no sábado de manhã, diante de um novo ataque de criminosos que saquearam diversos contêineres.