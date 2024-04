Nação britânica de Gales terá seu primeiro governante negro

"Hoje viramos uma página na história de nossa nação. Uma história que escrevemos juntos", disse aos membros do Partido Trabalhista em Cardiff.

Gething sucederá Mark Drakeford, de 69 anos, que anunciou sua renúncia em dezembro, como líder do partido.

O Partido Trabalhista governa a administração descentralizada em Cardiff, e é esperado que Gething tome posse como primeiro-ministro na quarta-feira.

"Sua nomeação como primeiro-ministro do País de Gales, o primeiro líder negro do Reino Unido, será um momento histórico que reflete o progresso e os valores do País de Gales moderno", disse em comunicado o líder trabalhista britânico, Keir Starmer.