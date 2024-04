Kane marca, bate recorde e Bayern goleia Darmstadt no Alemão

O Bayern de Munique goleou o lanterna Darmstadt fora de casa por 5 a 2 neste sábado (16), num jogo em que o atacante inglês Harry Kane marcou seu 31º gol no Campeonato Alemão, estabelecendo um novo recorde para um jogador estreante na competição.

Kane já havia igualado a marca que o lendário Uwe Seeler conseguiu há 60 anos, na temporada 1963/1964, quando estreou na primeira divisão pelo Hamburgo e marcou 30 gols.

A oito rodadas do fim do campeonato, o astro inglês agora está a dez gols do recorde absoluto de gols em uma mesma edição, obtido pelo polonês Robert Lewandowski na temporada 2020/2021 com a camisa do Bayern.