Guatemala apreende quase 700 kg de cocaína em embarcação no Pacífico

A embarcação foi levada para a Base Naval do Pacífico, em San José, e "foi realizada a apreensão de 23 sacos contendo um total de 682 pacotes (de um quilo cada) que deram resultado positivo presumido para cocaína", acrescentou.

"A Procuradoria de Crimes de Narcotráfico realizou o procedimento de inspeção e registro de uma embarcação que foi interceptada a 144 milhas náuticas (267 km) de Porto Quetzal", no Pacífico sul guatemalteco, disse em comunicado.

A guarda costeira da Guatemala apreendeu quase 700 quilos de cocaína em uma embarcação interceptada em alto mar nas águas do Pacífico, informou neste sábado (16) a procuradoria.

Não foi informado se houve detidos nesta operação em alto mar, que ocorre após outras apreensões de mais de duas toneladas de cocaína na última semana no Pacífico.

Os cartéis internacionais utilizam a América Central para o trânsito de drogas em direção ao México e aos Estados Unidos.

Em 2023, na Guatemala, foram apreendidas mais de três toneladas de cocaína, quase 50% a menos do que no ano anterior, de acordo com dados oficiais.