Gaza recebe suprimentos pelo mar e aguarda possível trégua entre Hamas e Israel

"Estes são minha mãe, meu pai, minha tia e meus irmãos", disse à AFP Mohamad Al Tabatibi, de 19 anos, mostrando os corpos alinhados no hospital Al Aqsa de Deir al Balah. "Não sei por que nos bombardearam", acrescentou o rapaz, com uma ferida na mão esquerda.

Dezenas de pessoas se reuniram no hospital em torno dos corpos, incluindo pelo menos duas crianças pequenas, envoltas em sacos mortuários ou em simples lençóis brancos, segundo imagens da AFP.

O Exército israelense indicou em comunicado que havia atacado "vários terroristas entrincheirados" no campo de Nuseirat. Ao ser contatado pela AFP, o Exército afirmou que o ataque ao qual se referia no comunicado era "outro incidente", diferente do da família Al Tabatibi e do qual não confirmou a autoria.