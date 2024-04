City domina Newcastle e vai à semifinal da Copa da Inglaterra

Com a classificação, os 'Citizens' chegam à sétima semifinal Copa da Inglaterra em oito temporadas sob o comando do técnico Pep Guardiola.

Os dois gols do jogo foram marcados pelo português Bernardo Silva no primeiro tempo (13' e 31').

A vitória sobre o Newcastle também foi uma vingança do City pela eliminação da Copa da Liga Inglesa no final de setembro.

Mais cedo, o Coventry City, da segunda divisão inglesa, também avançou à semifinal, ao vencer o Wolverhampton fora de casa por 3 a 2, em um jogo que teve duas viradas de placar nos minutos finais.

O Coventry saiu na frente no início do segundo tempo com Elis Simms (53') e manteve a vantagem até dez minutos do fim, quando os 'Wolves' reagiram com gols do argelino Rayan Ait-Nouri (83') e do espanhol Hugo Bueno (88'), que pareciam encaminhar a classificação.

Mas Simms marcou mais uma vez para deixar tudo igual nos acréscimos (90'+7) e, pouco depois, fez o passe para Haji Wright (90'+10) dar a vitória aos visitantes.

Os outros dois semifinalistas da Copa da Inglaterra serão conhecidos no domingo. O Chelsea vai enfrentar o Leicester (2ª divisão) em Stamford Bridge, antes do grande jogo entre Manchester United e Liverpool em Old Trafford.

