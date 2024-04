Bombardeio ucraniano mata 2 pessoas em Belgorod, na Rússia; drone fere outras 5 perto da fronteira

Um bombardeio ucraniano na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, matou duas pessoas, disseram autoridades russas neste sábado, 16. Um homem e uma mulher morreram no ataque e outras três pessoas ficaram feridas, disse o governador regional Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Foi o episódio mais recente em meio às trocas de mísseis de longo alcance e foguetes na guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Cinco pessoas também ficaram feridas quando um drone ucraniano atingiu um carro na aldeia de Glotovo, a cerca de 2 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, disse Gladkov.

Também neste sábado, um ataque de drone ucraniano causou um incêndio em uma refinaria de petróleo pertencente à gigante petrolífera russa Rosneft, na região de Samara, 1.065 quilômetros a sudeste de Moscou, disse o governador regional, Dmitry Azarov. Ele disse que um ataque a outra refinaria foi frustrado. Nenhuma vítima foi relatada.