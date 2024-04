Ao menos 19 colhedores de trufas morrem em explosão de mina na Síria, diz ONG

Pelo menos 19 pessoas que procuravam trufas no deserto sírio morreram neste sábado (16) quando seu veículo passou por uma mina em um antigo reduto do grupo Estado Islâmico (EI), relatou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Segundo a ONG, com sede em Londres e ampla rede de informantes na Síria, "19 civis, incluindo pelo menos 12 mulheres, morreram na explosão" no deserto da província de Al-Raqa, no norte deste país em guerra.

"Outros ficaram gravemente feridos", acrescentou o OSDH, especificando que mais de 20 civis viajavam em um pequeno caminhão quando a mina explodiu.