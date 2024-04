Alcaraz quebra invencibilidade de Sinner e volta à final de Indian Wells

O tenista espanhol Carlos Alcaraz se classificou para a final do Masters 1000 de Indian Wells ao bater neste sábado (16) Jannik Sinner, que sofreu sua primeira derrota na temporada.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-3 e 6-2, em mais um emocionante entre duelo dois dos principais nomes da nova geração do tênis, que ficou paralisado por três horas devido à chuva no início do primeiro set.

O espanhol, que no domingo fará sua primeira final desde agosto do ano passado, interrompeu uma sequência de 16 vitórias de Sinner e impediu o italiano de ultrapassá-lo na segunda posição do ranking da ATP, que segue com Novak Djokovic no topo.