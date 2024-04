Wall Street fecha em baixa à espera do Fed

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (15) após indicadores divergentes nos Estados Unidos antes de uma importante reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central) na próxima semana.

O índice Dow Jones cedeu 0,49% a 38.714,77 pontos, o tecnológico Nasdaq 0,96% a 15.973,17, e o amplo S&P 500 0,65% a 5.117,09.

Os índices de preços de importação (+0,3% em fevereiro) e exportação (+0,8%) publicados nesta sexta acrescentaram uma dose de preocupação sobre a inflação, "que se mostra mais resistente do que acreditávamos no começo do ano", comentou Jack Ablin, da Cresset Capital, à AFP.