Tempestade Mônica deixa oito mortos no sul da França

A tempestade Mônica provocou oito mortos no sul da França, onde foi encontrado nesta sexta-feira (15) o corpo sem vida da última pessoa desaparecida, um menino de 12 anos, anunciou o Ministério Público de Nimes.

Esta descoberta eleva para oito o número de mortos devido às fortes tempestades da semana passada, que provocaram o transbordamento dos rios em diversas zonas do sudoeste.

O menino foi arrastado pela água junto com sua família quando tentavam cruzar com seu veículo uma ponte fluvial perto de Dions, no sábado, por volta das 23h30 (horário local).