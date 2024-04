Sobe para 14 mortos e 46 feridos o balanço do ataque russo a Odessa

Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 46 ficaram feridas nesta sexta-feira em um ataque russo à cidade de Odessa, no sudoeste da Ucrânia, segundo um balanço atualizado das autoridades locais.

"Como resultado do ataque com mísseis russos, 14 pessoas foram mortas, entre elas, moradores da cidade, um médico e um socorrista. Outras 46 pessoas, incluindo sete funcionários do serviço público de emergência, ficaram feridas", disse o governador de Odessa, Oleg Kiper, nas redes sociais.